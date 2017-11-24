



Морской Центр капитана Варухина отмечает 50-летний юбилей



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Торжественная церемония прошла в культурном центре «Диалог». Поздравить КЮМ приехали курсанты как самого первого набора, так и те, кто занимается в нем сейчас, а это около 700-сот ребят.

Всего за полувековую историю через КЮМ прошли больше 20-ти тысяч юнморов. Многие из них осуществили свою мечту и сегодня бороздят морские просторы в капитанской фуражке.

За заслуги в воспитании и дополнительном образовании подрастающего поколения коллектив морского центра сегодня был отмечен благодарностью Президента России Владимира Путина. Основателю и бессменному руководителю морского центра, почетному гражданину Великого Новгорода Николаю Варухину его передал первый вице-губернатор Сергей Сорокин.

Еще одна поздравительная телеграмма пришла из Совета Федерации, а со сцены виновников торжества поздравили первые лица города и области. Выступили и выпускники разных лет, те же, кто сегодня приехать не смог, специально по этому случаю записали видео-обращения. Теплые слова прозвучали из стран Северной Америки, Африки, и само собой с большой воды.



