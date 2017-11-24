



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в совещании в полпредстве Северо-Западного федерального округа



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В Санкт-Петербурге в полпредстве Северо-Западного федерального округа прошло совещание, посвященное вопросам туризма, транспорта и социально-экономического развития территорий. В нем принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На встрече говорили и о развитии

проекта «Серебряное ожерелье России» — аналог «Золотого кольца» на Северо-Западе. Как заявила заместитель министра культуры Алла Манилова, он попадет в новую федеральную целевую программу по туризму и, соответственно, получит федеральное финансирование. Наша область по этому проекту уже представила несколько новых туристических маршрутов.





