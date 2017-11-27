



«Диалог на равных» предложил слушателям Малой Академии Государственного управления Новгородской области губернатор Андрей Никитин



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В большом зале регионального Правительства кресла чиновников заняли около ста школьников и студентов с активной жизненной позицией. Все они готовы участвовать в выработке стратегии развития своей малой родины на ближайшие пять лет.

Андрей Никитин поделился с ребятами актуальными проблемами Новгородской области. Среди них - высокая смертность, особенно среди людей трудоспособного возраста, слабое материально-техническое оснащение сельских школ, низкое качество питьевой воды. И исправлять ситуацию придется в непростых экономических условиях.

В скором времени Андрей Никитин продолжит диалог на равных. На этот раз - со студентами Новгородского Университета.



