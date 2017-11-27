



Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева встретилась с многодетными мамами



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Елена Писарева приняла у себя многодетных мам из Великого Новгорода, Батецкого, Новгородского и Шимского районов. Встреча была приурочена к Дню матери. За чаем женщины делились историями своих семей, и рассказывали, скольких детей им удалось воспитать.

К примеру, мать пятерых детей Алла Агаева попала сюда в период Нагорно-Карабахского конфликта.

А вот Лидия Сёмина из Трубичино, вырастив дочь, поняла, что хочет взять приемного ребенка. На такой шаг она решилась, когда ей уже было 56 лет. За это время, после Ромы, в семье появилось еще четверо детей. Для каждого из них она самая настоящая мама. Несмотря на трудности, ни одна из приглашенных на встречу женщин, не жаловалась. Каждая из них считает себя абсолютно счастливым человеком.

Прощаясь с многодетными мамами, Елена Писарева пожелала каждой семейного благополучия и если слёз, то только от счастья. На память о встрече женщины получили подарки и цветы, как знак благодарности за их материнский подвиг.



