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В Великом Новгороде и Боровичах официально открылся второй региональный чемпионат WorldSkills – Молодые профессионалы


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В культурном центре «Диалог» состоялось официальное открытие второго регионального чемпионата WorldSkills – Молодые профессионалы. Старт ему дала первый заместитель губернатора Вероника Минина, отметив, что такие соревнования для студентов - хороший шанс показать свои профессиональные навыки, а для работодателей – найти талантливых молодых специалистов.
И если в первом региональном чемпионате приняло участие 65 студентов новгородских колледжей и техникумов, то на второй заявилось более 130 человек.
Вне конкурса к новгородским студентам присоединятся юноши и девушки из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Они будут состязаться по таким специальностям, как туризм, ресторанный сервис, лабораторный химический анализ, поварское дело.
К слову, на втором региональном чемпионате будут представлены и две новые компетенции, разработанные Новгородской областью – метрология и технология неорганических веществ. Оценивать профессиональные навыки участников будут 170 экспертов. Лидеров соревнований назовут на церемонии закрытия регионального чемпионата 1 декабря. Победители войдут в сборную области для участия в отборочных соревнованиях перед финалом 6-го Национального Чемпионата «Молодые профессионалы», который состоится в будущем году в Южно-Сахалинске.
27.11.2017 18:56 











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