



На втором открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) начались первые испытания Юрий Левиков



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Представители исполнительной власти, учреждений профобразования, а также работодатели обсудили подготовку специалистов для экономики области на круглом столе, который прошел в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Участники отметили, что сегодня редкий выпускник соответствует ожиданиям работодателя. В то же время, в строительстве, например, не хватает профессионалов, которые не только владеют своей специальностью, но и могут читать чертежи, разбираться в документации.

По мнению участников круглого стола необходимо создавать систему непрерывного профобразования по системе школа-колледж-вуз-работодатель. Только в этом случае предприятие сможет подготовить для себя нужных специалистов. И в поиске квалифицированных кадров работодателям как раз помогает региональный чемпионат World Skills.

В завершение участники круглого стола осмотрели площадки чемпионата, где проходили состязания по строительству, поварскому делу, технологии моды и туризму.

А немногим ранее здесь же побывал наш корреспондент.

На стене – четверо часов, они показывают время в Москве, Нью-Йорке, Париже и Лондоне, рядом – импровизированная стойка администратора отеля. А это те, кто готовится занять место на ресепшене. Посмотрим, у кого из них лучше получится принимать гостей. Это состязания по компетенции «Туризм». Дальше – «Технология моды». По этой профессии в Великом Новгороде соревнуются впервые. Тут требуется разом быть и модельером, и дизайнером, и швеей. Как результат - за три дня нужно изготовить жакет и юбку и удивить нарядом жюри, в составе которого даже эксперты из Санкт-Петербурга.

В строительной компетенции один из приоритетов – укладка плитки, соревнование растянется на 3 дня. Задание не из простых, - уверяют эксперты, - мелких деталей не счесть, и каждую надо вырезать максимально точно.

Не менее сложное испытание предстоит и участникам по профессии «Сухое строительство и штукатурные работы» - счет листов гипсокартона, которые порезали в мастерской за время подготовки, идет на десятки, ну а само задание соответствует нашему 4 разряду.

И специалистам в поварском искусстве придется непросто. Оценивать каждый их шаг будут эксперты, а приготовленные блюда – шефы ведущих ресторанов города.

Это только первый день состязаний, всего их будет 3. Лучшие среди молодых профессионалов определятся уже к четвергу. Как говорят организаторы конкурса, этот международный смотр профмастерства не только повышает авторитет рабочих специальностей, но и помогает молодежи найти себя в жизни. Проявившие себя во время конкурса нередко впоследствии получают весьма заманчивые предложения по трудоустройству.





