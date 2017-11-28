



Прокуратура начала проверку в связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости внебольничной пневмонией



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В Новгородской области наметилась стойкая тенденция к снижению заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на основании ежедневного мониторинга ситуации. По итогам минувшей календарной недели в области зарегистрировано 186 случаев внебольничных пневмоний, что в 1,7 раза ниже уровня предыдущих семи дней. В возрастной структуре заболевших преобладают дети – 69 процентов, в основном школьного возраста. Госпитализация потребовалась в 58 процентах случаев. В Великом Новгороде за минувшую неделю зарегистрировано 87 случаев внебольничных пневмоний, в том числе среди детей – 64 случая. Тем не менее и в областном центре Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости к уровню прошлой недели в два раза.

Однако, несмотря на положительную тенденцию к сокращению заболеваемости внебольничной пневмонией, прокуратура области начала проверку соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Напомним, что в связи с заболеваемостью детей инфекциями дыхательных путей полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах области - в Малой Вишере, в Броннице и в Панковке Новгородского района. Также частично приостановлен образовательный процесс в шести школах и двух детских садах на территории Великого Новгорода, Поддорского, Боровичского, Старорусского и Чудовского районов.



