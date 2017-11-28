



Областные чиновники призывают депутатов повысить с июля будущего года тарифы на тепло и воду в Великом Новгороде Олеся Иванова



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Возможное увеличение платы за воду и тепло в Великом Новгороде с 1 июля будущего года стало основной темой сегодняшнего брифинга в региональном правительстве. На прошлой неделе чиновники вышли с предложением к городским депутатам изменить предельную индексацию тарифа.

38 объектов за 25 лет - таковы условия концессионного соглашения между ТК «Новгородская» и мэрией. Суть проста – коммунальщики берут на себя обязательства в течение нескольких лет модернизировать наши котельные, где износ основного фонда свыше 70%. В этом году, и это демонстрируют уже в рамках пресс-тура, в порядок уже привели 9 объектов, в том числе и котельную на Державина, сегодня она отапливает больше полутора тысяч человек.

Первая часть инвестпрограммы, - поясняет Андрей Белов, - рассчитана до 2019 года. В общей сложности на модернизацию котельных потратят 2 миллиарда рублей. Понятно, что таких денег в городской казне просто нет. То же самое и с Водоканалом. Действующие расценки для населения – это старая методика обеззараживания и минимум на ремонт. Чтобы исправить ситуацию и предлагают поднять ставки по тарифам.

В профильном комитете уже подсчитали, в квартирах с центральным отоплением и горячей водой с июля будущего года тарифы вырастут на 9%. Так за "однушку" в среднем новгородцы будут платить на 140 рублей больше, за "девушку" – на 280, за трехкомнатную - + 420 рублей к существующей цифре. И это с учетом роста всех тарифов!!!. А вот льготы и компенсации за услуги ЖКХ останутся. Как утверждают власти, они пропорционально вырастут вместе с тарифами. На адресную помощь деньги в региональном бюджете будущего года уже предусмотрены.

Конечно, не скрывают чиновники, ситуация не простая. Ремонтировать надо, а денег в городской казне нет. Зато лежат судебные предписания, в которых черным по белому прописано: до 2019 года привести в порядок городские коллекторы. Впрочем, обещают коммунальщики, как только модернизация себя окупит, тарифы как минимум – перестанут расти в геометрической прогрессии, как максимум – начнут снижаться. И такой пример уже есть. В ближайшее время принять решение поднимать тарифы или нет должны городские депутаты, заседание думы назначено на 30 ноября.



