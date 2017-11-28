



Губернатор Андрей Никитин представил предпринимательскому сообществу инвестиционное послание на 2018 год Анастасия Тэммо



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Создание комфортных условий для бизнеса - ключевая тема для новгородской области на будущий год, - заявил Андрей Никитин. Перспективным для инвестора должен стать буквально каждый район. Главный козырь - упрощенная система налогообложения. Это касается как создания индустриальных парков и промышленных площадок, так и появления в моногородах области территорий опережающего развития.

Чтобы войти в список по-настоящему успешных регионов, надо уметь думать. Поскольку каждый год конкуренция по привлечению инвестиций только растет. В связи с этим Андрей Никитин предложил ввести среди районов рейтинговую систему. Главный критерий успеха - реализованные инвестиционные проекты. Именно это будет влиять на размер бюджетных трансфертов в тот или иной муниципалитет. Члены инвестиционного совета эту идею поддержали и развили, поскольку административные барьеры, как выяснилось, убраны не все.

Во время своего выступления Андрей Никитин поставил задачу привлечь в Новгородскую область не менее 2,5 миллиардов рублей государственной поддержки от всех известных структур, включая фонд развития промышленности и федеральную корпорацию МСП, созданную для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Контакты с Российским экспортным центром также чрезвычайно важны для региона. По этому направлению сегодня работают около 50 новгородских предприятий. В следующем году их должно быть больше. В 2018-ом наша область должна стать пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта.

Одним из главных ориентиров для бизнеса по-прежнему является положение того или иного региона в рейтинге инвестиционного климата, - отметил Андрей Никитин. Сегодня Новгородская область занимает 53 место, что, безусловно, говорит о том, что здесь еще не всё благополучно. И в 2018 году мы должны подняться как минимум на 18 пунктов, - подчеркнул губернатор. А еще – самим избавиться от стереотипа, что открыть свое дело на нашей территории сложно. Новгородская область должна стать по-настоящему гостеприимным для инвестора регионом.



