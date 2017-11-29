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Число зрителей телекомпании «Славия» увеличилось почти вдвое
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На областном радиотелевизионном передающем центре запустили врезку выпусков новгородских "Вестей" и телепередач телекомпании «Славия» в пакет цифровых каналов первого мультиплекса.
«Добро пожаловать!» - говорим сегодня мы, журналисты ГТРК «Славия», нашим новым телезрителям. Уже сейчас выпуски новгородских «Вестей» смотрят даже в самых отдаленных районах области, которые всегда было принято считать мертвой эфирной зоной. Региональное вещание доступно для 99-ти процентов населения области.
Один за другим на интерактивной карте области высвечиваются районы, где сегодня на экранах под логотипом «Россия» появилась приставка «Великий Новгород». Здесь же, обозначены станции, которых для вещания пакета Мультиплекс-1, за последние 5 лет в области было построено 35 штук.
Врезка регионального контента в цифровой канал происходит с помощью технологии распределенной модификации программ. Звучит достаточно сложно, на деле же, на современных телевизорах надо включить автонастройку, для тех же, что постарее, приобрести приставку, принимающую спутниковые каналы. Так ли просто все это работает, проверим в Батецком районе.
Врезка областных телепередач в цифровое вещание – это только первый шаг на пути к большим переменам. В следующем году «Славия» запускает новый аппаратно студийный комплекс, который позволит сделать картинку качественнее, а в новом сезоне ГТРК увеличит и объемы регионального вещания.

29.11.2017 17:31 











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