



В Великом Новгороде в Доме молодежи прошла торжественная церемония проводов призывников в Вооруженные силы Российской Федерации



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25 ребят из разных районов области через месяц примут присягу и будут нести службу на 147-ой автобазе Министерства обороны в Москве. С первым званием «рядовой» новоиспеченных солдат приветствовал представитель областного военкомата Валерий Паутов. Он пожелал им своим примером доказать, что новгородцы испокон веков были достойными защитниками Отечества.

Творческим подарком для новобранцев, а также школьников и гимназистов, которые также были приглашены на праздник, стал концерт. В холле Дома молодежи прошла выставка современного вооружения и образцов военной формы.



