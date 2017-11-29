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НОВОСТИ





Губернатор Андрей Никитин провел прием граждан
Юрий Левиков
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Людмила Конькова, фермер из Новгородского района, рассказала, что у нее уже большое животноводческое хозяйство. В департаменте сельского хозяйства ей предложили побороться за грант на дальнейшее развитие, и она согласилась. Полгода собирала документы, более того, ее не раз обнадеживали, дескать, судя по критериям, она точно окажется в числе победителей. Но когда пришло время объявлять результаты, чиновники перестали выходить на контакт, а позднее она узнала, что грант ей не дадут.
Отчаявшаяся женщина говорит, что хотела купить еще десяток коров, утеплить хозяйственные постройки, так как прошлой зимой, животным было холодно, но теперь эти планы придется отложить. Андрей Никитин, постарался успокоить Людмилу Викторовну. Понятно, что каждый выигрывать в конкурсе вряд ли сможет, но сама схема его проведения отныне должна быть предельно прозрачной.
По словам местных жителей, сейчас эти населенные пункты фактически отрезаны от цивилизации с одной стороны болотами, с другой стороны – строящейся трассой М-11.
«Вести» уже рассказывали об этой проблеме, но ситуация пока не поменялась. Тем страшнее представить, что будет с семью жителями этих деревень, которым попросту некуда выехать на зиму. Губернатор потребовал разобраться в ситуации, определить, кто отвечает за дорогу в Подмошье и подумать, как решать проблему жителей.
Осложняется ситуация тем, что основная дорога, ведущая в эти деревни, лесная, а не автомобильная и проходит она по территории двух районов Новгородского и Маловишерского. Надеемся, что о том, какой путь решения проблемы жителей отрезанных деревень будет выбран, сами они узнают в течение ближайших недель.

29.11.2017 18:41 











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