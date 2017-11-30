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В этом году фермеры Новгородской области понесли огромные убытки
Оксана Шведова
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Из-за проливных дождей, которые шли все лето, они собрали картофеля на 555 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Ущерб – больше 80 миллионов рублей.
Валентина Кушнирова отделяет хороший картофель от плохого. На ощупь. Если мягкий, значит, пострадал, твердый - можно фасовать в сетку. Этим летом, - рассказывает работница фермерского хозяйства Дениса Павлюка, - доставать «второй хлеб» с полей пришлось, чуть не ныряя. Воды было столько, что даже самая крупная техника не проходила.
В день при переборке на овощехранилище на свалку уходит 3 тонны овощей. Этого количества хватило бы, чтобы на год обеспечить овощами целый детский сад. Глава фермерского хозяйства Денис Павлюк признается: потери огромные. Причем такие серьезные объемы впервые.
Больше всего пострадал картофель, который в хозяйстве выращивают для производства чипсов. Покупают его, как правило, дорого и заказывают постоянно. Но из-за непогоды из 800 тонн удалось собрать только 600. Такая же ситуация и с остальными культурами. Много моркови и картофеля осталось лежать на полях - технике к ним не подобраться. К следующему сезону, говорит фермер, придется разработать целую стратегию по работе в экстремальных условиях.
Похожая ситуация по всей области. Не вывезенными с полей остаются больше 60% овощей. Все, что осталось в земле, фермеры готовы даром отдать местным жителям, ведь не за горами морозы. Тем не менее, говорят в Департаменте сельского хозяйства, область не останется без овощей, а фермеры без компенсации. Министр сельского хозяйства пообещал губернатору Андрею Никитину включить новгородцев в список пострадавших.
Компенсация позволит новгородским аграриям выжить в новом сезоне. На деньги Министерства они смогут закупить хорошие семена и удобрения, должным образом подготовить почву.
30.11.2017 19:17 











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