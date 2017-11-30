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В Великом Новгороде прошло заседание Консультативного совета при губернаторе


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Участки дороги Демянск–Марево–Холм планируют включить в программу ремонта на 2018–19 годы, - об этом на консультативном совете при губернаторе сообщил заместитель главы области Александр Дронов. На заседании обсуждали, в основном, исполнения прежних поручений Андрея Никитина. В том числе, и по ремонту дорог Шимск–Старая Русса–Локня–Невель в Поддорском районе и автодороги Демянск–Марево–Холм.
Обсудили на совете и ситуацию с заболеваемостью внебольничной пневмонией. Сейчас ситуация стабильная, заверила руководитель департамента здравоохранения Галина Михайлова. В стационаре с нашумевшим диагнозом остаются всего 84 ребенка. К слову, в целом, цифры заболеваемости мало отличаются от средних многолетних. Другое дело, что в этом году от пневмонии пострадали в основном школьники. Одной их причин называли позднее начало отопительного сезона, но после совместной проверки медики и специалисты Роспотребнадзора не смогли однозначно подтвердить или опровергнуть эту версию.
Тем не менее, Андрей Никитин дал поручение в дальнейшем при определении срока начала отопительного сезона учитывать не только температуру воздуха, но и ситуацию с заболеваемостью в регионе. Губернатор также поддержал идею департамента здравоохранения вернуться к традициям советских времен проводить в канун зимы профилактические занятия с родителями, педагогами и воспитателями.
30.11.2017 19:31 











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