



Городская дума поддержала изменение предельного индекса на водо- и теплоснабжение для жителей Великого Новгорода Олеся Иванова



Фото Видео

В повестке дня заседания городской думы 32 вопроса плюс раздел «Разное». На десерт оставили самое обсуждаемое, в том числе и тарифы. Менять или менять, вот в чем вопрос? Соглашение о концессии, по которому тепловая компания «Новгородская» обязана модернизировать почти 4 десятка новгородских котельных полтора года назад подписала мэрия, принимать непростое решение приходится депутатам. Суть вопроса в том, за чей счет капитально ремонтировать котельные? В бюджете сплошные дыры, вот и предлагают поднять ставки по тарифам.

Заместитель директора тепловой компании Юрий Маланин показывает депутатам график, где черным по белому прописано ежегодное индексирование тарифа: в 2019, например, рост, исходя из соглашения, составит 6%, в 2024 – всего 0,23%. Но даже эти цифры не убеждают часть собравшихся. Так депутаты от «Яблока» сразу принимают решение голосовать против повышения, представители парламентской оппозиции говорят, что за деньгами на модернизацию никак нельзя лезть в карман избирателя.

Поддержать коллег на этот раз пришли и областные депутаты. Ольга Ефимова снова призвала проверить эффективность управления тепловой компании и «Водоканала».. Мнения «против» разнообразила Галина Смирнова.

В результате после бурного обсуждение решение о повышении предельного индекса тарифов на тепло и воду было принято. 14 голосов за, 9 против, 1 воздержался, мнения разделились по партийным спискам. Впрочем, +9,5 процентов к нынешней сумме будет не у всех. Среди исключений те, чьи котельные не входят в концессионное соглашение. Кроме повышения тарифов депутаты рассмотрели еще ряд вопросов. Один из них – так необходимая парковка возле областной больницы в Колмово. Есть вероятность, что она, наконец, появится в следующем году. На следующий год из-за погодных условий переносится и сдача 2-ой очереди полигона ТБО, сейчас подрядчики отстают от графика на 2 месяца. Что же касается долгов перед Спецавтохозяйством, главным в городе по уборке от снега, то их будут гасить по мере поступлений средств в бюджет. Главное, чтобы деньги туда попадали раньше, чем будет выпадать снег.



