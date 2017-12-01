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В Новгородском музее изобразительных искусств прошла экскурсия для слабослышаших людей
Анжелика Королева
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Всероссийский День инклюзии, выпадающий на 2-ое декабря и Международный день инвалидов, отмечаемый 3-го, Новгородский Музей заповедник начал отмечать заранее, как, понятно – мероприятиями для людей с ограниченными возможностями.В музее инвалиды, к сожалению, гости редкие, так что на эти дни запланировано сразу несколько специальных экскурсий.
Слабослышащие посетители получили отдельное приглашение в Музей изобразительных искусств, на выставку, посвященную Большому театру. Экскурсия адаптирована под потребности и возможности именно этой категории гостей, и, естественно, сопровождается сурдопереводом.
Краткая история Большого театра, специфика декораций, обуви, костюмов, и масса других интересных моментов, включая факт - в балете тоже используют язык жестов, - похоже, не оставили равнодушными никого. Как, впрочем, и сама по себе возможность - выйти на время из своего мира в музей.
На особый подход в эти дни могут рассчитывать не только инвалиды по слуху, 3-го декабря маломобильных гостей приглашают на «Прогулку со Статским советником по Кремлю» (встреча в 11 у памятника Тысячелетию России). Слабовидящих посетителей в этот же день, в 15 часов ждут на выставке «1917. Эхо больших надежд». Кстати, изначально устроенную с учетом их интересов.
В день инклюзии, 2-го декабря все лучшее – детям. В Детском музейном центре в полдень на выставке «В лесу родилась елочка» для ребят с ментальными изменениями проведут мастер класс, в 15.00 – интерактивную экскурсию «Зачем елке иголки» и практическое занятие. Вход на все мероприятия, конечно, бесплатный. Билетом послужит удостоверение инвалида. Кстати, цель Всероссийской акции «Музей для всех!» - не просто порадовать людей с ограниченными возможностями, но еще и привлечь внимание всех остальных - к значимости равноправия в культурной жизни.

01.12.2017 17:55 











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