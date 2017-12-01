



Руководитель регионального Следственного Комитета Николай Коннов вместе с экспертом оценил состояние жилья, выделенного детям-сиротам Анжелика Королева



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В построенных 7 лет назад специально для них домах в Новой Мельнице дети-сироты сейчас занимают только 4 из 12 квартир. Остались лишь те, кому некуда больше бежать. Так что очередных высоких гостей принимали немногочисленным составом. Визит на улицу Согласия на этот раз нанес Следственный комитет, с процессуальной проверкой по обращению одного из жильцов.

На ненадлежащие условия жильцы домов жаловались не раз, и не в одну инстанцию, включая администрацию Новгородского района (отправившую по адресу межведомственную комиссию, которая признала жилье пригодным для проживания, при условии устранения нарушений), и суд (который заключение комиссии отменил, признав, что жилье подлежит капитальному ремонту).

Приглашенный Следственным Комитетом эксперт до истины докапывался решительно, вооружившись топором. И сырость, и прочие недостатки подтвердились. Часть из них специалист выявил невооруженным глазом: крохотная студия с установленной прямо в комнате газовой плитой - вариант приемлемый для коммерческого жилья, но никак не для муниципальной квартиры.

Дома в Новой Мельнице Новгородского района - не единственное проблемное жилье. С аналогичной проверкой Следственный Комитет уже выезжал в Боровичи на улицу Транзитную. Есть и другие адреса. Так что выводы будут делать, в том числе, о ситуации в целом. Если выяснится, что людей вселяли в заведомо непригодные для проживания здания, за процессуальными последуют проверки уже в рамках уголовных дел. А домами для детей-сирот в Новой Мельнице тем временем продолжит заниматься районная прокуратура.





