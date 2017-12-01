



В Великом Новгороде были названы победители второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Елена Пилосова



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Позади три конкурсных дня, наполненных новыми впечатлениями, позитивными эмоциями и духом конкурентной борьбы. На нескольких площадках в Великом Новгороде и Боровичах соревновались более 130 студентов техникумов и колледжей, их работу оценивали 170 экспертов. И, вот сегодня, объявили имена победителей. В каждой из 19 компетенций – золотая, серебряная и бронзовая медали. В отдельной номинации - медали за «за профессионализм».

Накануне, в третий день чемпионата, мы встречались с ребятами на площадках, чтобы увидеть окончательный результат их работы. Ни Анатолий Симиненко, ни Дмитрий Томсон, студенты-отделочники Новгородского Технологического колледжа, завоевавшие первые места, тогда и не думали о наградах. Силы были уже на исходе, хотелось только выполнить задание и не подвести своих педагогов. Вот таким ребятам, всем участникам второго регионального чемпионата, работодатели говорят: мы ждем вас на своих предприятиях.

Руководителям новгородских предприятий – партнерам чемпионата вручили благодарственные письма. Без их помощи, как отметила первый вице-губернатор Вероника Минина, провести эти соревнования было бы очень трудно. Ведь и две новые компетенции – технология неорганических веществ и метрология были разработаны при участии крупных компаний области. К слову, независимые эксперты особенно отметили боровичские площадки чемпионата. А Боровичский педагогический колледж, новгородские Технологический колледж и Торгово-технологический колледж, завоевавшие призовые места, получат еще и денежные премии.

Поручение о поощрении лучших техникумов и колледжей губернатор Андрей Никитин дал еще во время посещения площадок чемпионата. Средства пойдут на оснащение учреждений, премирование наставников. Эту новость студенты встретили с Что же касается победителей регионального чемпионата, то для них он продолжится, но уже на отборочных соревнованиях перед финалом 6-го Национального Чемпионата «Молодые профессионалы». Он состоится в будущем году в Южно-Сахалинске.





