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Передвижная выставка икон из собраний Новгородского музея-заповедника пользуется успехом у зрителей
Лилия Кудряшова
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Передвижная выставка икон из собрания Новгородского музея-заповедника «Безмолвная проповедь» давно путешествует по миру. Она с успехом экспонировались в России, Эстонии, Словакии и Франции, а сейчас находится в Попечительстве Святой Ксении Петербургской в Северной столице.
Прежде всего, о духовном содержании «Безмолвной проповеди», открывая выставку в здании Попечительства Святой Ксении Петербургской, просил подумать зрителей отец Арсений, архиепископ Юрьевский. Именно в этом почитаемом многими петербуржцами месте на долгое время прописались 12 высококачественных копий новгородских икон.
Экспонировать подлинные иконы за пределами музейных стен практически невозможно, так как многовековые экспонаты бесценны. Но благодаря современным технологиям эти шедевры все-таки могут быть доступны для широкого просмотра. Напомним, что в экспозицию выставки «Безмолвная проповедь» входит 12 высококачественных копий мировых шедевров. В их числе, например, древнейшая русская подписная икона «Святой Николай Чудотворец» 1294-го года мастера Алексы Петрова; «Покров Богоматери» конца 14-го столетия; «Битва новгородцев с суздальцами» середины 15-го века. Сотрудники музея, отбирая для копий иконы из новгородского собрания древнерусской живописи, которое считается одним из лучших в мире, постарались представить все этапы развития искусства Иконописи. Петербургскому зрителю выставку представили ее куратор, Исак Фрейдман, хранитель фонда древнерусской живописи Юлия Комарова и генеральный директор новгородского музея, Наталья Григорьева.
Стоит особо отметить, что впервые выставка, уже много путешествовавшая по миру, открывается в сотрудничестве с Новгородской Епархией, придавая светскому формату вернисажа еще и духовный смысл. Кроме того, активными помощниками в реализации проекта стали представители петербургского бизнес-сообщества.

04.12.2017 16:48 











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