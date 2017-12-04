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Великий Новгород вместе со всей страной отдал дань памяти Неизвестному солдату
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У мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы» в этот день состоялся митинг. В нем приняли участие официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники правоохранительных органов, жители города. Лучшие новгородские школьники были в почетном карауле.
Напомним, что впервые у Вечного огня в Новгородском Кремле пост номер был выставлен 9 мая 1975-го года. С тех пор школы города оспаривают право на несение почетной вахты. В этом году в караул заступили учащиеся второй гимназии. А эта памятная дата появилась сравнительно недавно. Она установлена в 2014-ом году Указом Президента.
Собравшиеся на митинге говорили о воинах, не вернувшихся с полей сражений, о сотнях тысяч советских солдат, которые пропали без вести. О том, что их подвиг не должен остаться в забвении и, что спустя десятилетия многим неизвестным солдатам потомки вернули имена. Почетно осознавать, что родоначальником национального поискового движения является наш земляк Николай Орлов, именем которого названа Новгородская экспедиция «Долина». И теперь уже по всей стране работают отряды, которые в дни ежегодной Вахты памяти не только поднимают из земли останки погибших бойцов, но и стараются установить их имена.
Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориальному комплексу.
04.12.2017 17:07 











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