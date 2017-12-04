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На национальном чемпионате среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» новгородцы завоевали три призовых места
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На национальном чемпионате среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который накануне завершился в Москве, новгородцы завоевали три призовых места. Об этом сообщил сегодня официальный сайт регионального правительства. Так, студент областного колледжа искусств Александр Уланов стал лучшим среди резчиков по дереву. Воспитаннице адаптированной школы–интерната номер четыре Людмиле Михайловой присудили третье место за художественное вышивание. В этой же номинации, правда, уже среди студентов, отличилась Светлана Рускова из Боровичского педагогического колледжа. Она также стала третьей. Отметим, что за победу в профессиональных соревнованиях боролись более девятисот человек со всей страны. Новгородцы в чемпионате участвовали впервые. Всего от нашей области выступали пять студентов и школьников - победителей регионального этапа.
04.12.2017 17:09 











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