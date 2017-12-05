



В Великом Новгороде состоялось экстренное совещание по строительству парка Юности Юрий Левиков



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На совещании власти и общественники спорили о том, кто виноват в срыве сроков окончания работ и что сделать, чтобы все-таки завершить их в этом году без ущерба качеству.

Строили-строили, но так и не построили. Подрядчик, предполагавший, что асфальт на дорожки все-таки удастся положить, теперь совершенно в этом не уверен. Да и крупные предприятия, которых уговорили помочь, вероятно, решили не брать на себя ответственность. В итоге, у одной фирмы, сломался асфальтовый завод, у другой – закончился гравий, у третьей – каток уже законсервировали до весны. Да и погода, мягко говоря, не способствует асфальтированию, о чем тоже не преминули напомнить участники встречи.

Представители мэрии настроены не так пессимистично. Правда, об асфальтировании речи уже не идет. Власти предлагают заменить одни работы другими, и вместо укладки асфальта 117 метров тротуаров залить бетоном.

У представителей общественности тут же возник вопрос: а не потрескается ли свежезалитый бетон на морозе и не развалится ли к весне? Деньги выделяются немалые и хочется, чтобы дорожки эти долгие годы служили жителям.

Архитекторы подтверждают: бетон надежнее асфальта, дольше простоит, и экологичнее. А если не слишком эстетичен, так в следующем году (это уже обещали городские власти) можно будет выбрать другое покрытие, положив поверх бетона хоть асфальт, хоть плитку, хоть резиновую крошку. Но для того, чтобы деньги дали в 2018-ом, нужно освоить средства в этом сезоне и завершить начатое, пусть даже пока дорожки будут не из асфальта, а из бетона. Если же программу не выполнить, то и неосвоенные деньги придется вернуть, и новых субсидий потом не дождешься. В итоге, ближайшая цель (это не скрывали чиновники) – успеть завершить стройку в парке Юности до конца календарного года, чтобы потом иметь основания просить деньги на продолжение его благоустройства.

В итоге, большинством голосов собравшиеся решили, что вместо асфальта делать бетонные дорожки, но максимально качественно. Обсуждалась и еще одна тема, касающаяся парка Юности, а именно – дренаж. По бумагам сделанный, а по факту – нет. По данным специалистов, на территории не хватает, к примеру, более десятка дренажных колодцев.

Представители мэрии не исключают, что по вопросу дренажа в парке Юности со временем могут быть инициированы даже судебные разбирательства.



