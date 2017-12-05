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Жесткой критике со стороны прокуратуры подверглись «Спецавтохозяйство» и городское хозяйство Великого Новгорода
Ирина Демендеева
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Жесткой критике со стороны прокуратуры подверглись сегодня «Спецавтохозяйство» и городское хозяйство Великого Новгорода. Поводом послужили некачественная уборка тротуаров и недостаточный контроль за исполнением муниципального контракта по уборке улиц.
Традиционно, самая активная уборка снега идет на центральных улицах Великого Новгорода. Таковы условия муниципального контракта. Там тщательно чистят дороги и убирают тротуары. К таким местам замечаний у проверяющих обычно нет. Вот и сегодня у стелы город Воинской славы вовсю работала техника. А вот напротив, всего в нескольких метрах, ни снегоуборочных машин, ни дворников не было, несмотря на то, что тротуар здесь того и гляди превратиться в каток.
Через 5 минут после требования прокуратуры устранить замечания, на месте уже трудились специалисты «Спецавтохозяйства». К слову, за минувшие сутки убирали улицы нашего города 70 человек и 31 машина. И все же качество их работ не на самом высоком уровне, - сказала заместитель прокурора Великого Новгорода Татьяна Дубровина, осмотрев улицу Псковскую. Здесь на тротуаре даже коньки не нужны, можно кататься и без них. Соответственно, претензии у заместителя прокурора появились не только к исполнителю работ, но и к проверяющему – Городскому хозяйству.
Проблемы исполнения контракта во многом связаны с недостаточным финансированием, - пытались объяснить специалисты «Спецавтохозяйства». Нет денег – нет нормальных реагентов и мало людей задействованы. К тому же, по контракту, на уборку дорог и тротуаров дается от 4 до 32 часов. В зависимости от расположения и проходимости улиц. Если сроки не выдерживаются – Городское хозяйство составляет акт невыполненных работ и наказывает исполнителя рублем. Однако, обычным новгородцам важно не наказание, а нормальная уборка улиц – парировала Татьяна Дубровина. Особенно актуален этот вопрос сейчас накануне обещанных синоптиками снегопадов. В «Спецавтохозяйстве» заверили, что вопреки всем финансовым трудностям, постараются быстро справиться с разгулом стихии. И все же, пользуясь присутствием камер, попросили жителей в 6 и 8 декабря пользоваться не личным, а общественным транспортом.

05.12.2017 16:54 











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