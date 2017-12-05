



В Международный День добровольцев итоги работы подвели волонтерские молодежные отряды Великого Новгорода Лилия Кудряшова



Фото в России впервые отмечается День Добровольца. Это праздник наиболее активных и ответственных граждан страны, которые находят силы и возможности для больших и социальнозначимых дел. В Великом Новгороде есть Штаб добровольческой работы, который объединяет в своих рядах более трех с половиной тысяч волонтеров. Сегодняшняя дата стала отличным поводом для подведения итогов работы молодежных волонтерских отрядов. В очный тур конкурса прошли шесть команд из школ, колледжей и лицеев.

Перед тем, как поехать на последний тур конкурса, волонтерская группа «Лингва» из Лицея успела провести свое последнее в этом году собрание. Нужно решить, кто к ветеранам в гости пойдет, кто займется акцией «День сердца», а кто кинет клич и организует акции по обмену книгами и сбору пластика.

Наталья Потапова, волонтер, ученица Лицея-интерната считает, что волонтеры – это те люди, которые действительно делают наш мир лучше. Абсолютно убежден в этом и Глеб Уланов. Он – активист волонтерской группы «От сердца к сердцу» из технологического колледжа. Только добавляет к сказанному вот еще что: "Это уже пожизненно. Потому что волонтерство, еще раз повторюсь, это – часть меня уже, все. Это зародилось, и так и будет".

В зале, где подводились итоги городского конкурса на лучшее волонтерское объединение, равнодушных людей просто нет. Эти ребята в свое свободное время помогают старикам, инвалидам, бездомным животным и тем, кому вот именно сейчас нужна поддержка. Только по официальной статистике, которую ведет городской Штаб добровольческой работы, в такую работу вовлечено более трех с половиной тысяч человек.

В этом году лучшим волонтерским объединением назван отряд Технологического колледжа. Впрочем, побежденных, как справедливо отметили члены жюри, в этот день не было. Потому что в выигрыше все: и те, кто получает добровольную помощь, и те, кто ее дает. Сами ребята говорят, что отдавая, они сами приобретают радость от сделанных добрых дел.



