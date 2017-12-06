



В Великом Новгороде за круглым столом обсуждали вопросы взаимодействия власти и волонтеров Юрий Левиков



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За круглым столом собрались представители власти и волонтеры-общественники. За чашкой чая первый заместитель губернатора Сергей Сорокин подчеркнул значимость добровольчества и сказал, что взаимодействие с волонтерами отныне должно выйти на новый уровень.

Новый стандарт добровольчества, разработанный АСИ, включает в себя 9 шагов - от создания добровольческого центра и информационной поддержки волонтеров, до создания профильного совета из чиновников и общественников и создания более тесного контакта департаментов (а вскоре министерств) с волонтерами.

Переформатирование отношений с добровольцами необходимо властям для того, чтобы даже просто представлять на кого им рассчитывать. Появится своеобразный реестр организаций волонтеров – как официально зарегистрированных, так и не оформленных в Минюсте. Но самый острый вопрос стоял о финансировании. Конечно, его всегда не хватает, но областные власти советуют пользоваться не только возможностями областного бюджета, но и потенциалом Президентского фонда.

Конечно, волонтерство – это добрые дела на фоне сплошного альтруизма, но среди шагов к выстраиванию стандарта добровольчества есть и меры по материальному и нематериальному поощрению волонтеров. Руководители волонтерских организаций отметили, что простое «спасибо» от властей могло бы подчеркнуть значимость тех дел, которыми занимаются добровольцы.

Теперь власти и общественники будут встречаться и решать насущные вопросы в рамках совета, предполагается, что рамочный регламент взаимодействия власти и общественных организаций будет утвержден уже в самое ближайшее время.



