Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде за круглым столом обсуждали вопросы взаимодействия власти и волонтеров
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
За круглым столом собрались представители власти и волонтеры-общественники. За чашкой чая первый заместитель губернатора Сергей Сорокин подчеркнул значимость добровольчества и сказал, что взаимодействие с волонтерами отныне должно выйти на новый уровень.
Новый стандарт добровольчества, разработанный АСИ, включает в себя 9 шагов - от создания добровольческого центра и информационной поддержки волонтеров, до создания профильного совета из чиновников и общественников и создания более тесного контакта департаментов (а вскоре министерств) с волонтерами.
Переформатирование отношений с добровольцами необходимо властям для того, чтобы даже просто представлять на кого им рассчитывать. Появится своеобразный реестр организаций волонтеров – как официально зарегистрированных, так и не оформленных в Минюсте. Но самый острый вопрос стоял о финансировании. Конечно, его всегда не хватает, но областные власти советуют пользоваться не только возможностями областного бюджета, но и потенциалом Президентского фонда.
Конечно, волонтерство – это добрые дела на фоне сплошного альтруизма, но среди шагов к выстраиванию стандарта добровольчества есть и меры по материальному и нематериальному поощрению волонтеров. Руководители волонтерских организаций отметили, что простое «спасибо» от властей могло бы подчеркнуть значимость тех дел, которыми занимаются добровольцы.
Теперь власти и общественники будут встречаться и решать насущные вопросы в рамках совета, предполагается, что рамочный регламент взаимодействия власти и общественных организаций будет утвержден уже в самое ближайшее время.

06.12.2017 18:10 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.