



Главный федеральный инспектор по Новгородской области еще раз побывал в квартирах переселенцев из аварийного жилья в Малой Вишере Максим Петров



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Главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин в очередной раз побывал в квартирах переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Малой Вишере. Цель визита - проверить, устранены ли недоделки, на которые жаловались люди раньше.

Два года, что Надежда Леонидовна живет в своей новой квартире, ее преследует едкий запах перекаленного утюга. Первым неладное заподозрил зять хозяйки, пожаловавшийся на слабость и головную боль, а после того как в обморок упала приехавшая в гости и дочка, стало действительно страшно. Опасения подтвердились. Экспертиза Роспотребнадзора показала, что нормы опасного газа формальдегида здесь превышены больше чем в десять раз.

Вытяжка работает исправно, стройматериалы соответствуют нормам, поэтому иск, поданный в суд об исправлении недочетов, местная администрация застройщику проиграла. Год назад Надежда Леонидовна жаловалась на проблему главному федеральному инспектору в регионе Вадиму Непряхину. Сегодня он снова у нее в гостях, но причина высокого содержания формальдегида, даже после четырех проведенных здесь экспертиз по-прежнему остается загадкой. На следующей неделе эксперты придут с очередной проверкой, на этот раз они возьмут пробы воздуха и у соседей.

Хозяева других квартир выделенных государством под соцпрограммы в этот раз в основном были довольны. Замечания федерального инспектора по качеству жилья, прозвучавшие здесь год назад, действительно были услышаны: вентиляция работает как надо, окна не протекают, а в нескольких домах даже отремонтировали крышу.

Во время посещения Малой Вишеры Вадим Непряхин посмотрел и прежнее, признанное аварийным жилье переселенцев. Точнее то, что от него осталось. За последние несколько лет в районе было снесено 38 расселенных ветхих домов.

Всего в области снесено около половины от всех расселенных домов, на картах семи муниципальных районов сегодня их не осталось вовсе. Аварийные постройки не только портили внешний вид населенных пунктов, но и становились местом притяжения для бездомных, а порой и для оставленной без родительского внимания детворы. Теперь на освободившиеся участки земель оформляются документы для последующей продажи инвесторам.





