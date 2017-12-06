



Компания «Транснефть-Балтика» безвозмездно передала Шимскому району новые квартиры



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В Правительстве Новгородской области был подписан договор между компанией «Транснефть-Балтика» и администрацией Шимского района о безвозмездной передаче в собственность муниципалитета 20 квартир. Подписание документа состоялось в присутствии губернатора Новгородской области Андрея Никитина и вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова. Все переданные квартиры будут сдаваться в наем нуждающимся бюджетникам.

Квартиры расположены в жилом городке, построенном в 2013 году компанией «Транснефть–Балтика» для своих сотрудников. Но сейчас ими востребованы только часть квартир. Жилье оборудовано индивидуальным отоплением, мебелью и бытовой техникой.

Как подчеркнул глава Шимского района Николай Тиханович, новые квартиры обретут своих хозяев уже в самое ближайшее время.

Будущие новоселы побывали в микрорайоне, который до недавних пор считался корпоративным. В одну из 20, теперь муниципальных, квартир в ближайшее время въедет семья Муслимовых. Супруги Полина и Денис работают в сфере культуры. Их маленькая дочь Сабрина ходит в детский сад. И если сейчас, чтобы сдать ребенка на руки воспитателям, приходится преодолевать 4,5 километра, то совсем скоро расстояние уменьшится буквально до ста метров. Детский сад виден из окна. Радует новоселов и площадь: самая маленькая однокомнатная квартира в домах «Транснефти» имеет площадь в 50 квадратных метров, двухкомнатная - семьдесят. Власти заверяют, что цена на аренду этого жилья - средняя по поселку. Так, однокомнатная будет стоить 4300 рублей, плюс коммунальные услуги. Вырученные за аренду средства планируют направить на благоустройство территории.

Передачу домов в собственность муниципалитета власти района называют историческим событием. Раньше в Шимске такого не случалось. Единственным условием «Транснефти» стало то, чтобы нефтяники (а это шестьдесят семей) остались жить в квартирах микрорайона. Естественно, тоже не бесплатно. Но, если раньше эти средства шли на счета компании, теперь они пойдут в районный бюджет. Напомним, весь городок, возведенный «Транснефтью», насчитывает десять домов - это чуть более 80 квартир.



