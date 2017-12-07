



Губернатор Андрей Никитин провел первое заседание оргкомитета благотворительного марафона «Рождественский подарок»



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15 декабря в нашей области стартует 26 благотворительный марафон «Рождественский подарок». В Правительстве области губернатор Андрей Никитин провел первое заседание оргкомитета. В этом году благотворительную акцию решили направить на помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Таких по официальным данным 13,5 тысяч. 11 тысяч семей из этого числа находятся за чертой бедности. Помочь нуждающимся, в том числе инвалидам, детям, которые воспитываются в неполных семьях, могут любой житель или предприятие. Губернатор отметил, что благотворительность - одна из самых лучших новгородских традиций, которая помогает людям объединиться и вместе решать сложные жизненные проблемы.

Официальный старт марафона «Рождественский подарок» будет дан во время зажжения огней на главной елке области на площади Победы Софийской 15 декабря. Отметим, что телерадиокомпания «Славия», как всегда, в числе самых активных участников акции добра. В выпусках «Вестей» до финала «Рождественского подарка» мы будем рассказывать о людях, нуждающихся в помощи, и показывать многочисленные благотворительные мероприятия.

Традиционно все пожертвованные средства будут аккумулироваться на счете Фонда социальной поддержки населения области «Сохрани жизнь». Сейчас его специалисты занимаются заключением договоров о сотрудничестве.

По словам председателя фонда социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» Александра Дряницына, благотворители могут перечислять средства как адресно, так и в общую копилку. В итоге общая сумма в конце благотворительного марафона будет распределена между всеми, кто указан в списке нуждающихся. Кроме этого, в областном центре и районах будут открыты пункты приема благотворительной помощи.





