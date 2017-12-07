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Бюджет Великого Новгорода прошел первое чтение в городской думе
Юрий Левиков
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Перед началом заседания стало известно: мэрия не будет выносить вопросы о приостановлении льгот спортсменам-ветеранам, мамам при рождении первого ребенка, а также при одновременном появлении на свет двух, трех и более детей. Да, бюджет сложный, - подчеркивали выступающие, - но эти выплаты удалось сохранить в главном финансовом документе.
В то же время, обслуживание муниципального долга отнимает 4% средств бюджета, потому финансисты говорят об усилении контроля, сокращении неэффективных расходов, поиске новых источников доходов и невозможности принятия решений без подкрепления их какими-либо деньгами. По всей видимости, определенный эффект должно дать то, что 50% платежей, собираемых по упрощенной системе налогообложения, в 2018 году оставят в казне Великого Новгорода, а это - 288 миллионов рублей, плюс участие в 31 программе (областной и федеральной).
Но, в то же время, эксперты из счетной палаты не могут назвать этот финансовый документ бюджетом развития.
Принимать или не принимать бюджет в первом чтении - на заседаниях думских комиссий дискуссии были нешуточные. Кто как будет голосовать, каждый должен был сам для себя определить к этому заседанию. Что касается фракций, то тут мнения разошлись.
В итоге, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» предлагали не голосовать за этот бюджет, в свою очередь представители «Единой России» после того как приостановки льгот решено было не допустить, выступили за его принятие. В общей сложности 16 народных избранников проголосовали «за», главный финансовый документ города принят в первом чтении.

07.12.2017 17:54 











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