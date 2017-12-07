



Новгородский Университет отмечает Ярославов день - праздник просвещения, образования и науки



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Основные торжества, посвященные этому областному празднику, прошли в Культурном центре «Акрон». В зале преподаватели и студенты, представителей власти и других ВУЗов. По многолетней традиции встреча началась с символического зажжения свечи Ярослава, в знак памяти древнерусского князя-просветителя. После торжественной церемонии губернатор Андрей Никитин призвал, не забывая традиции древнего Новгорода, смело идти вперед навстречу прогрессу и новому качественному уровню образования.

Но это не единственная круглая дата новгородской альма-матер: 20 лет назад сельскохозяйственная Академия вошла в состав НовГУ. Тогда были образованы два новых института: сельского хозяйства и природных ресурсов и Управления и экономики. Официальная церемония продолжилась награждением заслуженных педагогов высшей школы. Среди награжденных медалью «За вклад в развитие земли Новгородской» доцент, заведующая кафедрой педагогики Галина Орлова, которая отмечает еще и 40-летие преподавательской деятельности в ВУЗе. Звание Почетного доктора Новгородского Университета удостоен ректор Лодзинского технического Университета Славомиру Вияку. А Почетным профессором НовГУ стал научный руководитель Института истории материальной культуры Российской академии наук Евгений Носов. Кстати, свои первые шаги в большую науку Евгений Николаевич сделал более 40 лет назад в нашем пединституте, а новгородским артефактам, обнаруженным во время археологических работ, посвятил кандидатскую и докторскую диссертации.

Творческим подарком для педагогов и студентов стал концерт солистов и вокальных коллективов Университетского творческого объединения.

По случаю Ярославова дня в НовГУ прошел торжественный прием аспирантов и студентов НовГУ. В этом году высокие результаты в обучении, науке, общественной деятельности и спорте показали 93 человека. Многим из них сегодня вручили сертификаты на получение стипендии Президента Российской Федерации и Правительства страны.

Также героями этого мероприятия стали успешные молодые ученые, что позволило им рассчитывать на финансовую поддержку в проведении своих исследований. Обращаясь к студентам и аспирантам, президент НовГУ Анатолий Гавриков высоко оценил их успехи, отметив, что именно они являются залогом успеха дальнейшего развития вуза, в первую очередь – с точки зрения его технологического роста. Поскольку главная задача, которая стоит перед университетом сегодня, заключается в том, чтобы стать центром создания инноваций.



