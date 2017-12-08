



Новгородский Роспотребнадзор начал внеплановые проверки в магазинах, продающих новогодние товары



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Новгородский Роспотребнадзор начал внеплановые проверки в магазинах, продающих новогодние товары. В первую очередь, речь идет о наборах сладостей и игрушек. Специалисты проверяют дату изготовления, сроки годности, условия хранения, температурный режим, состав и многое другое. В прошлом году было проверено почти четыре тонны сладостей и более полутора тонн кондитерских изделий. В большинстве случаев наборы отвечали всем требованиям закона, но периодически встречались и нарушения.

Часть сладостей, игрушек и упаковочного материала, которые вызвали сомнения у специалистов Роспотребнадзора, проверят в лаборатории. Где проведут исследования на микробиологические показатели сладостей и безопасность игрушек. К слову, большинство российских игрушек не вызывает претензий у специалистов. А вот в составе импортных, прежде всего, китайского производства, иногда встречаются опасные вещества.



