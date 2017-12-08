



В Новгородской области стартовала Общероссийская акция «В Новый год без долгов» Аэлита Тошкина



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В Новгородской области стартовала общероссийская акция «В Новый год без долгов». По квартирам алиментщиков судебные приставы будут ходить до конца декабря.

Своему ребенку Наталья Сергеевна задолжала 380 тысяч рублей по алиментам, лишена родительских прав, не работает. Девочку воспитывает государство.

Судебный пристав выписал повестку о явке в отдел по Великому Новгороду и напомнил должнице, что пора вспомнить о долге перед своей дочерью - как материальном, так и родительском.

К концу года на исполнении у судебных приставов области насчитывается 7 тысяч 100 исполнительных производств по алиментам на общую сумму полтора миллиарда рублей. За каждым документом судьба конкретного ребенка, которого воспитывает или один родитель или государственный интернат. Так что рейд по домам алименщиков мера вынужденная.

Не все из них идут на контакт, некоторые специально скрываются от ответственности, уезжая в другой город или меняя адрес жительства. Если не получается по-хорошему, говорят приставы, объявляется розыск должников.

Так, в окнах квартиры очередного должника горел свет, но дверь хозяин квартиры так и не открыл. А должен он своему ребенку с 2011 года 603 тысячи рублей. В надежде, что алименщик хотя бы наблюдает за нами в глазок, проводим интервью прямо в подъезде.

До конца декабря по Общероссийской акции «В Новый год без долгов!» приставы придут в дома к каждому, кто забыл о своих детях. И как нам стало известно, уже сегодня в отдел судебных приставов стали приходить неплательщики с просьбой помочь начать как то выпутываться из финансовых долгов.



