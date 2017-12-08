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|В новгородской в школе имени Кирилла и Мефодия открылись XV Знаменские образовательные чтения
Главной темой форума педагогов, ученых и духовенства стало обсуждение нравственных ценностей и будущего человечества. Митрополит Новгородский и Старорусский Лев вручил именные благодарственные грамоты священнослужителям, сотрудникам городского комитета образования, педагогам высшей и средней школы, которые внесли личный вклад в духовно-нравственное воспитание юных новгородцев, а после - обратился к слушателям с призывом жить по заповедям, читать русских классиков и не копировать бездумно западные ценности.
От имени губернатора Новгородской области научную, педагогическую и духовную общественность приветствовали первый заместитель главы региона Сергей Сорокин и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.
В течение трех дней участники чтений обсудят принципы православной педагогики в семейном воспитании, подумают, как усилить сотрудничество семьи, церкви и школы.
Отметим, что Знаменские чтения проходят накануне 26-ых Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Храме Христа Спасителя в Москве в январе.
|08.12.2017 15:53
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