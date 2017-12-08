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НОВОСТИ | Происшествия


Серьезный пожар произошел в микрорайоне Кречевцы Великого Новгорода
Ирина Демендеева
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Горел двухэтажный жилой дом. Три человека пострадали, десять были эвакуированы. Строение сильно пострадало.
Больше 2 часов потребовалось пожарным, чтобы потушить подъезд, часть кровли и 2 горящие квартиры в доме №8 по улице Михайловской. По предварительной информации, пламя начало бушевать в подъезде и за считанные минуты по деревянным перекрытиям охватило почти половину дома. Пожару был присвоен ранг 1 БИС, что позволило направить к месту ЧП дополнительные силы МЧС.
Из дома были эвакуированы 10 человек. Всего же в нем были зарегистрированы 27 квартирантов. Троих из них госпитализировали в Новгородскую областную больницу. Одного отпустили на амбулаторное лечение, двоим потребовалась экстренная медицинская помощь.
Сейчас дом отключен от электро- и водоснабжения. На месте дежурят полицейские – заходить в здание опасно. Пропускают лишь своих коллег, которые выясняют обстоятельства ЧП и причины возгорания. Не исключено, что речь может идти о поджоге. Что касается жителей, то они ждут комиссии, которая определит безопасность строения. Только после этого люди смогут забрать свои вещи.
По последней информации из мэрии принято решение в предоставлении маневренного жилого фонда для временного проживания нуждаются пять семей общей численностью 13 человек. По согласованию с гражданами предоставление жилой площади начнется в понедельник. До этого дня они будут проживать у родственников, знакомых или в гостинице «Круиз». Также пострадавшим решено оказать материальную помощь: жильцам, которые проживали в первого подъезде (полностью уничтоженным в результате пожара) по 50 тысяч рублей, а людям из второго – по десять. Дополнительно тем, кто сейчас находится на лечении в больнице, будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому. Предположительно 14 декабря в администрацию Великого Новгорода будет представлено экспертное заключение специализированной организации о возможности восстановления здания.
08.12.2017 16:01 











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