



В Валдае отметили 100-летие Путиловского стального артиллерийского дивизиона и 75 лет со дня присвоения полку звания «Гвардейский» Ирина Демендева



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На центральной площади города можно было познакомиться с выставкой вооружения, стоящего сегодня на страже воздушных границ России и оценить выправку военных. А нашему корреспонденту еще и удалось побывать в святая святых - в самой воинской части.

Несмотря на праздник, служба в войсковой части 45813 шла в обычном режиме, выходных у военных не бывает - и в праздники, и в будни они обеспечивают безопасность воздушных рубежей России. Точнее конкретных объектов страны, но каких именно – держат в секрете. В этот день в честь юбилея для нашей телекомпании немного приоткрыли завесу тайны и показали одну из техническая позиций. Специальные локаторы позволяют обнаружить нарушителей воздушных границ, как на больших, так и на малых высотах. И если эти нарушители признаются опасными, в ход могут пойти ракеты.

42 гвардейский зенитный ракетный Путиловско-Кировский ордена Ленина полк был создан в дни Октябрьской революции. Спустя полгода противосамолетная батарея (она была основоположником полка) прошла свое боевое крещение. И с тех пор это воинское подразделение постоянно привлекали к защите воздушных границ страны.

Торжества в честь 100-летия со дня образования Путиловского стального артиллерийского дивизиона прошли на центральной площади Валдая. Поздравить военных пришли не только местные жители, но и руководители Новгородского правительства.

Минута молчания – дань памяти погибшим защитникам родины. К Огню вечной славы в сквере героев в этот день вновь легли венки и цветы.

И, уже по традиции, на площади Свободы развернулась выставка техники. Дети с удовольствием изучали ракетные установки. Взрослых же больше привлекала возможность узнать об их технических характеристиках.

Такие праздники на Валдае проходят крайне редко. Неудивительно, что на площади Свободы собралось немало зрителей. Больше всего эмоций у горожан вызвал парадный марш военных. Под звуки оркестра гвардейцы отправились на концерт, ставший заключительным аккордом празднования юбилея.



