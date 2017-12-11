



В НовГУ прошла церемония вручения премии «Юрист года», в которой принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин



Фото Видео

Член Совета Федерации Сергей Фабричный, возглавляющий региональное отделение Ассоциации юристов России, напомнил, что церемония эта проходит уже 4-ый год подряд, неизменно определяя самых заслуженных людей, которые внесли значительный клад в правозащитную деятельность и просвещение.

В числе лауреатов премии «Юрист года» оказались профессор НовГУ Николай Синкевич и Игорь Златин, под руководством которого были раскрыты тысячи преступлений. Он же сыграл решающую роль в создании музея истории областного УВД. В номинации правовое просвещение памятный знак получил заместитель начальника уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Георгий Жуков и коллектив регионального управления минюста России, благодаря которому бесплатную юридическую помощь получили более 250 граждан. Кстати, о роли такой работы говорили и в связи с деятельностью юридической клиники НовГУ. Стипендию новгородского отделения Ассоциации юристов России получил студент Виталий Антонов.



