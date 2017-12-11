



Великий Новгород встретил бойцов сводного отряда полиции, который находился в командировке на Северном Кавказе Аэлита Тошкина



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Полгода прошло с тех пор, когда в пасмурный июньский день новгородцы на этой же площади провожали в Дагестан 100 бойцов сводного отряда регионального УМВД. И вот, наконец, настал долгожданный день встречи.

Полгода прошло с тех пор, когда в пасмурный июньский день новгородцы на этой же площади провожали в Дагестан 100 бойцов сводного отряда регионального УМВД. И вот, наконец, настал долгожданный день встречи. Что скрывать, родные, сослуживцы, друзья новгородских полицейских волновались за них. Посылки из дома и письма детей, жен, родителей, друзей в октябре лично передал бойцам отряда Сергей Коломыцев, который выехал в командировку в Дагестан. «Молодцы! Со всеми поставленными боевыми задачами справились на отлично!» - подвел итог боевого дежурства подчиненных руководитель управления.

В Дагестане будни новгородских полицейских прошли насыщенно: поиск тех, кто находится в розыске, проверка документов, транспорта, раскрытие преступлений, пресечение фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотиков , нефтепродуктов. За безукоризненное исполнение служебного долга 30 бойцов были награждены Почетными грамотами и благодарностями, а также наручными часами. Отметил профессионализм новгородских полицейских и губернатор Андрей Никитин. Но самые теплые слова он сказал в адрес их родных и близких.

Объятья, улыбки, шутки… Словами трудно передать общее ощущение радости и счастья встречи, последовавшей после официальной церемонии.

Отдых полицейских, вернувшихся из командировки, будет коротким. После небольшой паузы они приступят к своим прежним обязанностям, а на Северном Кавказе их сменит другой новгородский отряд.



