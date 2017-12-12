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В Великом Новгороде прошли очередные слушания по городскому бюджету на будущий год
Анжелика Королева
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О том, что публичные слушания окажутся довольно бурными, можно было догадаться заранее. Если даже депутаты бюджет в первом чтении приняли, что называется, со скрипом, чего же ждать от общественности, традиционно щедрой на критику. И проект документа, опубликованный в городской газете и на сайте администрации, наверняка изучавшей. Несмотря на прозвучавшее на старте обсуждений недоумение: зачем вообще что-то обсуждать, если Дума свое слово уже сказала, желающих высказаться, и правда, оказалось немало.
Положительный тренд, наметившийся с первых выступлений, подкрепили и дальнейшие обсуждения. Новгородская общественность оказалась горазда не только на критику, но и на предложения по выходу из сложной финансовой ситуации. Пересмотр межбюджетных отношений в сторону увеличения процента от НДФЛ в пользу города - не единственная идея. Можно, к примеру, сэкономить на электроэнергии, построив собственную электростанцию на банковские вклады горожан, или выйти на федеральный уровень с просьбой помочь с оздоровлением экономики Родины российской государственности. Председатели некоторых ТСЖ додумались до того, что депутаты (очевидно, имея в виду руководство Думы) могли бы поработать до конца срока бесплатно, направив освободившиеся средства на насущные потребности города, о которых на слушаниях также говорилось немало. Справедливости ради – о бюджете звучали и добрые слова.
Вице-мэр Екатерина Красновидова, ответственная за проведение публичных слушаний, разумеется, ответила, по всем пунктам предъявленных проекту бюджета обвинений. Разъяснив непонятные горожанам моменты. Стало яснее, хотя и не легче.
Впрочем, можно утешиться информацией о том, что резервы у города есть. В виде недвижимости на несколько миллиардов. Ну а общественность, все, что хотела, сказала. Возможность высказаться получили практически все. Теперь ждем последнего слова – от депутатов.

12.12.2017 17:21 











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