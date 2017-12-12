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|Десять детей были эвакуированы ночью во время пожара в частном жилом доме в переулке Спортивный в Великом Новгороде
Десять детей были эвакуированы сегодня ночью во время пожара в частном жилом доме в переулке Спортивный в Великом Новгороде. Сообщение о возгорании в одной из комнат поступило в экстренные службы без двадцати час. На место экстренно выехали пять машин спецтехники с пятнадцатью спасателями. Спустя три часа пламя было потушено.
Детей сразу доставили в больницу. Медицинской помощи им не потребовалось. Что касается причины пожара, то она сейчас устанавливается.
|12.12.2017 17:25
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