



Губернатор Андрей Никитин рассказал журналистам об итогах рабочей встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым



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Андрей Никитин рассказал журналистам об итогах состоявшейся накануне рабочей встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. По словам губернатора, стороны обсудили, как выполняются поручения, озвученные во время приезда премьер-министра в Новгородскую область. Кроме того, во время разговора была поднята тема водоснабжения, и Андрей Никитин озвучил наиболее острые проблемы в этой сфере.

Также на встрече зашла речь о благоустройстве, которое уже завершилось и которое еще планируется. Например, о перспективе приведения в порядок набережных в областном центре. Еще один вопрос касался медицинского оснащения. К примеру, парк машин скорой помощи в этом году удалось обновить на четверть.

Кроме того, Андрей Никитин рассказал журналистам, что в ближайшие месяцы Великий Новгород получит 49 автобусов из Москвы. Соглашение об этом между Андреем Никитиным и мэром столицы Сергеем Собяниным было подписано летом. Предполагается, что автобусы, отходившие по московским маршрутам 5-7 лет, будут переданы Новгороду безвозмездно.



