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В День Конституции в Великом Новгороде состоялась церемония вручения государственных наград
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Сегодня – день Конституции Российской Федерации. Главное мероприятие в честь этого праздника прошло в Великом Новгороде в зале областной филармонии. Здесь состоялась церемония вручения государственных наград. Почетных званий «заслуженный работник» в своих ведомствах были удостоены водитель автобуса Вениамин Александров, и медсестра Нина Мацук. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени губернатор Андрей Никитин вручил судебному приставу Лидии Симанович. Кроме того, лучшие работники в своих отраслях были отмечены благодарностями Правительства России, а также профильных министерств. Что касается региональных наград, то почетные знаки «За верность родительскому долгу» получили многодетные семьи. В их числе супруги Сергей и Екатерина Бородулины, воспитывающие семерых детей и Алевтина Евгеньевна Бубнова из Хвойнинского района. Она вырастила двух своих и двенадцать приемных детей.
Знаками отличия Новгородской области были также отмечены работники торговли, строители, учителя. Всего награды получили 17 человек.
По случаю государственного праздника в зале воинской славы в Великом Новгороде сегодня прошло торжественное мероприятие с участием ветеранов, представителей мэрии, городской думы и школьников. Ребятам, которым недавно исполнилось 14 лет, сегодня вручили паспорта.
По словам представителей отдела по вопросам миграции УМВД России по Великому Новгороду, вручение паспортов стало доброй традицией не только 12 декабря, но также время празднования 23 февраля, дня города и дня российского флага. Получить паспорт в один из государственных праздников может любой желающий, главное – вовремя подать заявку. Новгородские семьи активно пользуются такой возможностью, а некоторые обращаются в отдел по вопросам миграции с подобными просьбами за год до торжества.
Сегодня свой главный документ получили 13 ребят. Поздравляя школьников с Днем конституции, взрослые желали им вырасти достойными гражданами России, быть инициативными и чтить главный документ своей страны.

12.12.2017 18:29 











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