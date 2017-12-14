



В Новгородской области продолжается традиционная акция судебных приставов и налоговой службы «В Новый год – без долгов!» Максим Петров



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Приставы уже прошлись по адресам неплательщиков алиментов. Как результат - за один день было взыскано более семисот тысяч рублей. На этот раз инспекция работала в торговом центре «Волна».

Судебные приставы и сотрудники налоговой службы обсуждают план своих действий. В рейд по большому торговому центру даже опытные новгородские специалисты выходят впервые. А ведь сегодня предпринимателей на задолженности по налогам проверяют по всей стране, таким образом, в этом году проходит традиционная акция «В Новый год - без долгов».

Инспекция смотрит свидетельство о регистрации юридического лица, после чего проверяет по базе данных налоговой службы, нет ли за ним долгов. В случае их обнаружения предпринимателю оставляют повестку, по которой теперь он обязан появиться в управлении судебных приставов.

Продавцы реагируют по-разному: кто-то без проблем идет на контакт и время проверки сводится к минимуму, кто-то напротив, совсем не рад таким гостям и начинает звонить начальству или же вызывает администрацию торгового центра.

Наша съемочная группа вместе с инспекцией проверила около тридцати торговых секций. И действительно, злостных неплательщиков мы так и не нашли, только три юрлица имели небольшие долги по налогам. После проверки «Волны» судебные приставы отправились на домашние адреса ярых уклонистов, такие рейды как выяснилось, дают результаты куда убедительнее.



