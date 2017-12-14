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|В Великом Новгороде торжественно подвели итоги завершающегося года и наградили лучших спортсменов и тренеров
Среди отличившихся – чемпионы и призеры соревнований Всероссийского уровня, Европы и Мира по различным видам спорта. К примеру, Тигран Мирзоян и Павел Чертолин в 2017–ом стали победителями первенства мира по универсальному бою. Да и ехали они туда за победой – ежедневные тренировки с годами превратились в золото чемпионов.
В целом для новгородских спортсменов год признали довольно успешным. И, разумеется, желали, чтобы новый год – принес новые победы.
Кроме того, во время торжественной церемонии поздравили тех, кто получил звания Мастер спорта Международного класса и Мастер спорта России в различных видах спорта. А кроме того, своих обладателей нашли золотые знаки отличия комплекса ГТО. Среди сдавших нормативы оказался и начальник управления по физкультуре и спорту Великого Новгорода Владимир Герасимов.
|14.12.2017 17:22
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