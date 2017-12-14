



В Великом Новгороде торжественно подвели итоги завершающегося года и наградили лучших спортсменов и тренеров



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Среди отличившихся – чемпионы и призеры соревнований Всероссийского уровня, Европы и Мира по различным видам спорта. К примеру, Тигран Мирзоян и Павел Чертолин в 2017–ом стали победителями первенства мира по универсальному бою. Да и ехали они туда за победой – ежедневные тренировки с годами превратились в золото чемпионов.

В целом для новгородских спортсменов год признали довольно успешным. И, разумеется, желали, чтобы новый год – принес новые победы.

Кроме того, во время торжественной церемонии поздравили тех, кто получил звания Мастер спорта Международного класса и Мастер спорта России в различных видах спорта. А кроме того, своих обладателей нашли золотые знаки отличия комплекса ГТО. Среди сдавших нормативы оказался и начальник управления по физкультуре и спорту Великого Новгорода Владимир Герасимов.



