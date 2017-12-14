



На большой пресс-конференции Президенту Владимиру Путину задали 65 вопросов, один из них – из Новгородской области



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Главное событие этого дня – большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа. Глава государства ответил на 65 вопросов. Среди них был вопрос и из Новгородской области. Его задала корреспондент интернет-газеты «Ваши новости».

Губернатор Андрей Никитин подтвердил, что решение о выделении дополнительных средств для Новгородской области действительно принято. «Слова президента подтверждают то, что наш регион находится в поле зрения руководства страны, сказал глава региона. Будем оправдывать доверие Владимира Путина и делать все, чтобы улучшать качество жизни новгородцев».



