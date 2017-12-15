



В своем первом матче на хоккейном турнире четырех наций сборная Россия одержала первую победу Максим Петров



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«Великий город живет хоккеем» гласит надпись на плакате Ледовой арены и сегодня это как никогда кстати. Турнир четырех наций открылся игрой США – Словакия, где американцы после поражения от России в выставочном матче смогли реабилитироваться и разгромили соперника 12:0. Наших юниоров вечером ждали швейцарцы. В первый период, несмотря на два забитых россиянами гола болельщики «красной машины» уже запасались валидолом. Нарушения нашей команды, следующие одно за другим, привели к тому, что несколько минут три игрока за исключением вратаря отбивались от пятерки соперника. Отбились, за что и были отмечены главным тренером на пресс-конференции после матча.

Во втором отрезке россияне темпы игры не сбавили, отличившись голами еще пару раз. Болельщики тоже продолжали гнать игроков вперед. В перерывах зрители собирались в фойе ледовой арены, здесь можно было купить хоккейную атрибутику или сувенир на память, подкрепиться и просто поделиться впечатлениями друг с другом.

В третьем периоде, несмотря на счет 4:0 швейцарцы клюшки не опустили и даже продолжали атаковать, но контрнападение сборной России сделало свое дело, забив еще два безответных гола. 6:0 – «красная машина» уверенно начинает заезд в новгородском турнире.

Итоги соревнований подведут в субботу после того как все команды сыграют друг с другом. Тогда же новгородцев ждет настоящий спортивный праздник - на льду сойдутся самые принципиальные соперники турнира Россия и США. Игра состоится в 18.30, не пропустите.



