



Заместитель губернатора Александр Дронов выяснял, чем можно помочь жителям двух маловишерских деревень, оставшимся без дороги Юрий Левиков



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Жители деревень Подмошье и Пруды Маловишерского района за правдой обратились к губернатору. Наша телекомпания уже рассказывала о том, как строящаяся трасса М-11 перекрыла пути подъезда к этим населенным пунктам. Люди пришли на прием к Андрею Никитину, и тот дал поручение своему заместителю Александру Дронову на месте выяснить ситуацию.

КАМАЗ вахтовиков «Хантымансийскдорстроя», пожалуй, лучшее средство передвижения по болотам. Впрочем, порой даже тяжелая махина едва выезжает из очередного ручья. 5 километров – и вот на горизонте деревня Подмошье. Машина останавливается в центре селения, вопрос о дороге - вновь на повестке дня.

Местные подсказывают: обратно поезжайте другим путем, он чуть лучше и вдвое короче. Там около 3 километров до трассы М-11. Есть на картах и довоенные еще обозначения дороги, ведущей к северу от деревни. Но местные предлагают этот вариант даже не рассматривать, после того, как там во время Великой Отечественной войны прошли танки, переправы через болото больше не существует.

Пусть прописаны тут всего несколько человек, но летом, уверяют местные жители, приезжают дачники, в общей сложности около 30 человек наберется. Зимой постоянно живут здесь семеро смелых, им глава района Николай Маслов оставил свой телефон и обещал спасение в виде гусеничной техники.

А как добраться сюда по весне – пока неясно, строители трассы М-11 в соответствии с проектом установят ограждения, и тогда спуститься с дороги на лесной путь Любитово – Пруды и доехать до деревни будет невозможно. Собственно, извилистый подъезд к этим деревням трасса М-11 перекрывает трижды: если проехал один участок – вновь уперся в автостраду. Потому местные жители мечтают о том, чтобы 3 километра пути, ведущие к деревне, поправили, а кроме того, построили соединения между отрезками лесной дороги, по которой они добираются из Новгородского района, для этого надо сделать еще около 2 километров грунтовки.

УАЗик в эти деревни по такой дороге уже не проходил, потому приезд КАМАЗа стал для местных жителей сюрпризом. Они долго потом благодарили заглянувших в их медвежий край представителей власти, даже за то, что обратили внимание на их проблему с дорогой.



