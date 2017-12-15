



В Великом Новгороде на площади Победы–Софийской прошла торжественная церемония зажжения огней на главной елке области



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Веселил новгородцев символ наступающего года - Пес в сапогах. А главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка - привезли новгородцам чудо-огонь, от искры которого на 35 ярусах новогодней красавицы и вспыхнули все гирлянды.

Вместе с ними, по замыслу организаторов, огнем добра и сострадания должны загореться и сердца жителей нашей области. Ведь сегодняшняя церемония одновременно дала старт традиционному благотворительному марафону «Рождественский подарок», главная цель которого - помочь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

С этого дня в каждом районе области стартуют благотворительные концерты и ярмарки, которые продлятся до 13 января. Напомним, что за 26 лет проведения марафона было собрано 430 миллионов рублей. Адресную помощь ежегодно получают около десяти тысяч семей и четырехсот социальных учреждений. Телекомпания «Славия», кстати, стоявшая у истоков Рождественского марафона, и в этот раз продолжит рассказывать о тех, кто нуждается в вашей помощи.



