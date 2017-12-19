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Новгородская область стала первым пилотным регионом, где началось внедрение системы поддержания работоспособности водителей
Елена Пилосова
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Новгородская область стала первым пилотным регионом, где началось внедрение системы поддержания работоспособности водителей. В проекте участвуют три пассажирских автотранспортных предприятия, которые перевозят школьников и работают на городских и междугородних маршрутах.
Автобус Лилии Мартыновой городского маршрута №19 стал одним из первых, где разработчики установили новую систему поддержания работоспособности водителя. Теперь она выходит на линию с необычным браслетом, который непрерывно следит за её самочувствием и передает сигнал на специальный блок, установленный в кабине водителя. На блоке располагается кнопка, которая молчит, когда состояние водителя в норме, если состояние водителя будет ухудшаться, то загорится желтым цветом, водитель это заметит и взбодрится.
Лилия Мартынова работает в автобусном парке более 10 лет. Первые пять – водителем троллейбуса, шестой год – автобуса. По своему опыту говорит, что работа, действительно, очень сложная, и не важно, кто сидит за рулем - мужчина или женщина. Каждый отвечает за жизнь пассажиров, поэтому безопасность – на первом месте. Браслет же реагирует на состояние водителя незамедлительно.
Главная задача нового пилотного проекта Национальной технологической инициативы как раз и заключается в создании комплексного устройства безопасности, предотвращающего засыпание водителя за рулем. Реализуется он по поручению Президента страны. Участниками стали три компании, лидирующие на рынке нейротехнологий. У каждой их них своя разработка, которые одновременно и апробируются сейчас в Новгородской области более, чем на 20 автобусах городских, пригородных маршрутов, а также школьных. Испытания проходят бесплатно за счет её разработчиков. Продлятся они до февраля, после чего специалисты уже оценят эффективность новой системы безопасности. К слову, подобная система уже успешно работает на российских железных дорогах.
19.12.2017 17:42 











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