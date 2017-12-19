



В канун профессионального праздника сотрудники управления МЧС подводят итоги своей работы Ирина Демендеева



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Шестьсот человек удалось спасти новгородскому управлению МЧС за этот год. Об этом спасатели доложили во время учебно-методического сбора по подведению итогов работы областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подведение итогов работы новгородского управления МЧС в этот раз объединили с грядущим профессиональным праздником ведомства – днем Спасателя. В этом году новгородским спасателям есть чем гордиться: они вынесли из огня 200 человек и 400 спасли из дорожно-транспортных происшествий. Проверку на прочность сотрудники МЧС прошли и во время разгула стихии, которая в этом году была щедра на ветра и дожди.

Пожалуй, больше всего трудностей в этом году спасателям доставили наводнения. В Любытинском районе было размыто несколько дорог и подтоплены населенные пункты. Приходилось эвакуировать одних людей, и доставлять продукты питания и медикаменты другим. Приятным сюрпризом для многих стали мужество и бескорыстие обычных жителей Новгородской области. Это проявилось и во время наводнений, и во время пожаров, и даже на воде. Так, совсем недавно выпускник Технологического колледжа Виталий Шатров не прошел мимо плавающего среди льдин не совсем трезвого новгородца. Молодому человеку стало понятно, что при такой погоде долго мужчина не продержится.

Медаль «За спасение человека» Виталию вручат позже. А на торжественном собрании чествовали тех, кто ежедневно спасает других, считая это большим, чем просто служебными обязанностями.

В следующем году новгородское управление МЧС продолжит свою обычную работу. Правда, «обычной» эту службу считают сами спасатели. Что касается жителей, столкнувшихся с природными или техногенными ЧП, то они твердо знают, в моменты опасности им есть на кого рассчитывать.

Также на торжестве спасатели подвели итоги регионального этапа 9-го всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». В номинации «Лучший телевизионный проект» победа досталась нашим коллегам – Ирине Демендеевой и Максиму Петрову за репортаж в программе «Вести. События недели» о ликвидации последствий урагана в Поддорском районе. Журналисты работали там несколько дней и смогли увидеть и слаженность работы спасательных служб, и помощь обычных людей.





