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|Сельскохозяйственным производителям Новгородской области компенсируют ущерб за потерянный урожай из федерального бюджета
Новгородская область получит 40 миллионов 700 тысяч рублей из федерального бюджета на компенсацию ущерба сельскохозяйственным производителям после ливней и подтоплений. О том, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил официальный сайт Новгородского правительства. Напомним, что в результате ЧС в июле этого года частично погибли сельскохозяйственные культуры в девяти районах области: Боровичском, Волотовском, Крестецком, Любытинском, Новгородском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском и Шимском. Всего урожай значительно пострадал в пятидесяти восьми аграрных хозяйствах. Сейчас регламент выплат компенсационных средств проходит последние согласования. Как только эта работа будет завершена, департамент сельского хозяйства откроет приём заявок от хозяйств, включенных в реестр получателей. Деньги аграрии должны получить до конца этого года.
|19.12.2017 18:16
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